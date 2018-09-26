النعيمي يطلع على برامج وأنشطة "زايد للأعمال الخيرية"

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، يوم الأربعاء، على برامج وأنشطة وخطة ومبادرات مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومشاريعها الحالية والمستقبلية، ودورها في التخفيف من معاناة المحتاجين داخل الدولة وخارجها .

جاء ذلك خلال استقبال سموه، لسعادة حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة، ومحمد سعيد القبيسي مدير المشاريع في المؤسسة والوفد المرافق له.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى خطة المؤسسة وبرامجها الخيرية والإنسانية وأنشطتها واستعداداتها، لتقديم العون لمختلف الشرائح الاجتماعية المحتاجة في دولة الإمارات وخارجها.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان، على إسهامات القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وحرصها المتواصل على رعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، مؤكداً أن دولة الإمارات كانت سباقة في إنشاء المؤسسات الحكومية والأهلية الشاملة، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان منتهجة في ذلك المبادئ السامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.