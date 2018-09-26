حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج وزارة الثقافة

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان، يوم الأربعاء، على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها، وتم خلاله مناقشة عدد من القضايا الثقافية والسياسة العامة للوزارة، ومساهمتها في تحقيق الريادة والتنمية المستدامة، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى آخر مستجدات وبرامج وأنشطة الوزارة.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان، جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لما توليه من اهتمام وتشجيع، للنهوض بقطاع الثقافة والمعرفة، وحرصها على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الهام في جميع مدن وإمارات الدولة.

وأشاد سموه بجهود وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من دعم للحركة الثقافية وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات بغرض إحياء التراث في الدولة، مؤكداً سموه أهمية الثقافة ودورها في تعميق المعرفة في المجتمع الإماراتي وتأكيد ريادتها في المجالات كافة، مشيداً بإنجازات الوزارة.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان مبادرة لمعالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة، تهدف إلى جمع ما جاد به شعراء دولة الإمارات من أشعار في الماضي والحاضر وتدوينها في دواوين تشرف الوزارة على تنفيذها، للاستفادة منها والاطلاع عليها من قبل الأجيال القادمة، وضرورة التعريف بالشعراء الذين تركوا بصمة واضحة في مجال الشعر .

حضر المقابلة، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.