حامد بن زايد يتفقد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 16 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

واطلع سموه خلال جولته في عدد من الأجنحة المشاركة، على الجهود التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المعنية بالصيد، والتقى سموه بالعديد من ممثلي ومسؤولي الشركات، وتعرف على نوعية المعدات والمشاريع المبتكرة، في مجال الصيد والقنص والرياضات البحرية والبرية.

كما قام سموه بزيارة جناح إنترناشيونال جولدن جروب الإماراتية، وجناح بينونة الوطنية للمعدات العسكرية والصيد، وجناح شركة "أم بي 3".