حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس وأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الأربعاء، رئيس وأعضاء اتحاد كتاب وأدباء الإمارات برئاسة حبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مجلس إدارة الاتحاد الجديد على انتخابه، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في أداء دورهم الثقافي والأدبي والمجتمعي.

واطلع سموه - خلال اللقاء - على برامج وخطط الاتحاد للنهوض بالنشاط الثقافي واكتشاف المواهب المبدعة وإثراء المشهد الثقافي في الإمارات واستقطاب المبدعين في مختلف التخصصات والاهتمام بالأقلام الشابة لترسيخ وتعزيز الإبداع لديهم.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أهمية الدور الكبير للمثقف والأديب والمفكر والإعلامي في نقل الصورة المضيئة والمشرقة والمستقبل الواعد للدولة، مشيداً سموه باهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالمثقفين والأدباء والمفكرين.