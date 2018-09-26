ولي عهد أم القيوين يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين فعاليات الدورة الـ 16 من المعرض الدولي للصيد والفروسية 2018، المقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض .

وقام سموه خلال الزيارة بجولة في أقسام وأجنحة المعرض التي تقدم آخر التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الصيد والرماية والفروسية والأسلحة الحديثة والمتنوعة.

كما قام سموه بزيارة جناح بينونة الإماراتية لمعدات الصيد والرماية وجناح شركة انترناشيونال جولدن جروب، حيث استمع سموه لشرح من خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة حول أحدث المنتجات العالمية في هذا المجال.

واطلع سموه على جهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجال إحياء وصون تراث الدولة وأبدى سموه إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه معرض الصيد والفروسية بدورته السادسة عشر وبمستوى التنظيم وعدد المشاركين ومحتويات الأجنحة المحلية والعالمية المشاركة .