عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية بنيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، عدداً من نظرائه لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركين بأعمال دورتها الـ 73 لهذا العام.

وشملت لقاءات سموه كلا من معالي ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب ومعالي بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري ومعالي اسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية بولندا، ومعالي ليناس لينكفيسيوش وزير خارجية ليتوانيا ومعالي ستيف بلوك وزير خارجية هولندا ومعالي إينياتسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا.

وتناولت اللقاءات بحث أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على جميع الأصعدة، خصوصاً في المجالات السياسية، والاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، والسياحية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.

كما تطرقت اللقاءات إلى المواقف السياسية تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.