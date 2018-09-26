إعلان استراتيجية الاستثمار في قطاع الفضاء الوطني أكتوبر المقبل

الشارقة 24 – وام:

كشفت وكالة الإمارات للفضاء عن إعداد استراتيجية متكاملة خاصة بالاستثمار في القطاع الفضائي بالدولة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها أكتوبر المقبل.

وتسهم الاستراتيجية التي استغرق العمل عليها أكثر من عام، وفقاً لسعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء في تعزيز إسهام قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وأكد الأحبابي أن تعزيز إسهام قطاع الفضاء في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة يعد من الأهداف الاستراتيجية لوكالة الإمارات للفضاء، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تضع الأطر والخطوط العريضة والارشادات اللازمة، لتعزيز الاستثمار في قطاع الفضاء سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء ارتفع من 20 مليار درهم في العام 2015 ليبلغ أكثر من 22 مليار درهم حتى النصف الأول من العام الحالي، وتعد الصناعات الفضائية وخاصة الأقمار الصناعية وخدماتها من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في الدولة.

وأوضح الأحبابي أن دولة الإمارات ستشارك في المؤتمر الدولي للفضاء والذي يعقد في شهر أكتوبر المقبل في ألمانيا، حيث سيقدم المهندسون الإماراتيون من مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء أوراقاً علمية متعددة تعنى بالقطاع وتبحث في الفضاء واستكشافه، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الدولي خاصة مع فوز دولة الإمارات باستضافة الدورة الـ 71 للمؤتمر الذي يعقد عام 2020 في دبي.