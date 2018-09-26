القوات المسلحة تنظم "حصن الاتحاد 4" في الفجيرة 2 نوفمبر المقبل

الشارقة 24 – وام:

تنظم القوات المسلحة النسخة الرابعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد"، في الثاني من نوفمبر المقبل في إمارة الفجيرة.

وينسجم هذا الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وقد وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف، وتتقاسم شرف الدفاع عن الأخوة، وتقف مع الشقيق في محنته، وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج، فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة، ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته، وتعزز التنمية المستدامة، وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

وأكد سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم العرض العسكري "حصن الاتحاد 4" وإنجاح فعالياته، تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة الإماراتية في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة، ونصرة القضايا العربية ومد يد العون للأشقاء وتحقيق الأمن الوطني ومنظومة الأمن القومي العربي.

ونقل الضنحاني توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بوضع كافة الإمكانيات المتاحة في الإمارة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الرابعة، ويعكس مكانته المهمة، ويسهم في إبراز القدرات العالية للقوات المسلحة وإمكانيات منتسبيها العسكرية في مختلف الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

ولفت إلى أن الجهود التي ستبذل في هذه الاستضافة واجب وطني وهي جزء من التقدير والمحبة للقوات المسلحة وعربون وفاء من أبناء الفجيرة لمنتسبيها الذين يشكلون بتضحياتهم درعاً حامية لمكتسبات الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتلاحم والانتماء.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن "حصن الاتحاد 4" يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور على رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة، بهدف إبراز التكامل والانسجام فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن العرض العسكري يتميز هذا العام بتوسيع مشاركة القوات البرية بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة البرية.