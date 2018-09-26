عبد الله بن زايد يبحث العلاقات الدبلوماسية مع رئيس وزراء جورجيا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي ماموكا باختادزه رئيس وزراء جورجيا على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي ديفيد زالكالياني وزير خارجية جورجيا، بحث واستعراض سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين.

واستعرض الجانبان المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وحمل رئيس وزراء جورجيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وشهد معالي رئيس وزراء جورجيا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية جورجيا، ووقعها من جانب الدولة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومن الجانب الجورجي معالي ديفيد زالكالياني.