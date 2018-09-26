قرقاش يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بورج براند رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء، الثلاثاء، بحث سبل التعاون المستقبلي بين حكومة الإمارات والمنتدى، وتطورات العمل على المشاريع المشتركة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن حكومة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، في المجالات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعلاقات التعاون مع المنتدى، مؤكداً أنها تشهد مساراً تصاعدياً.

من جهته، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بتجربة الإمارات، والإنجازات التي تحققها في المجالات التنموية، مؤكداً أنها تتمتع برؤية مستقبلية واضحة، وتطور أفضل في مناهج العمل والممارسات بالقطاعات الحيوية، حيث تعتبر الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى في تطوير وترسيخ نموذج حكومة المستقبل.