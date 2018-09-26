الإمارات تدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة بشأن اليمن

الشارقة 24 - رويترز:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأربعاء، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستدعم مقترحات الأمم المتحدة لمحادثات سلام جديدة بشأن اليمن.

جاءت تصريحاته بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر قرقاش في تغريدة على تويتر، بأن المناقشات مع المبعوث الخاص مارتن جريفيث بشأن اليمن، كانت بناءةً للغاية، وأكد قرقاش مجدداً دعم الإمارات الكامل لمقترحات الأمم المتحدة لمحادثات جديدة قريباً.