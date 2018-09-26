ريم الهاشمي تواصل اجتماعاتها مع المسؤولين الدوليين بنيويورك

الشارقة 24 - وام:

واصلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي لقاءاتها مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، والتي عقدتها على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك .

فقد التقت معاليها مع الرئيس إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، حيث تركز اللقاء على بحث فرص التعاون والاستثمار ولا سيما في المجال الزراعي والطاقة.

ونقلت معالي ريم الهاشمي لرئيس زيمبابوي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لزيمبابوي المزيد من التقدم والنماء.

وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على النهوض والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما التقت معالي الوزيرة ريم الهاشمي مع معالي بول غرين، وزير الخارجية والتجارة الدولية والهجرة في جمهورية أنتيغوا وباربودا، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي كذلك بمعالي ألين تشاستانيه رئيس الوزراء ووزير المالية والشؤون الخارجية والخدمة العامة في ساينت لوشيا حيث تركز الحوار بينهما حول فرص التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.