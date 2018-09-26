الإمارات تفند مزاعم قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الشارقة 24 – وام:

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، نيابة عن سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف.

ونفى الشامسي بشدة قيام الإمارات بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكداً أن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وأن الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.

وقال إنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية، وأنها لم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية، مؤكداً أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع المحكمة من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات الدوحة.