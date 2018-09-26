"تفاهم" بين الإمارات والباراجواي للإعفاء من تأشيرة الدخول

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الباراجواي اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لمواطني البلدين حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وجوازات السفر العادية لأراضي كل منهما.

وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية الباراجواي، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي أعقاب مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عقد معالي الدكتور أنور قرقاش مع وزير الخارجية في الباراجواي مباحثات، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من العمل المشترك، إضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن دولة الإمارات وجمهورية الباراجواي ترتبطان بعلاقات متميزة مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقة بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.