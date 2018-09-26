حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

ثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " للتراث والرياضات التراثية.

كما أشاد سموه بالدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنجاح فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دوراته كافة.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم الثلاثاء، لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام تحت رعاية سموه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر فعالياته حتى 29 سبتمبر الجاري، حيث تحتفي دورة هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان "نستذكر مع كل دورة من دورات المعرض مدى الاهتمام الذي أولاه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لرياضة الصيد بالصقور والفروسية بوجه عام حيث كان "طيب الله ثراه" يعتبر رحلات الصيد فرصة للقاء الناس والتعرف على احتياجاتهم وطبائعهم وتجسيداً للحرص على مقومات البيئة المحلية وتنميتها والتفاعل معها على نحو إيجابي ".

وأكد سموه أن دولة الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعمل بشتى الوسائل للحفاظ على تراثها الغني والقيم، الأمر الذي يحظى باحترام وتقدير العالم أجمع، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في حماية التراث الإنساني المشترك بين الأمم والشعوب.

ونوه سموه إلى اهتمام المعرض بقضايا البيئة وحفظ الحياة البرية ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، مثمناً دور مختلف المؤسسات المشاركة في الحفاظ على تراث الإمارات والاهتمام بتحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض مثل طيور الحبارى.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أجنحة القوات المسلحة ممثلة في الوحدات المساندة ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، ومربط عجمان، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجناح الأسلحة ومعدات الصيد، واستمع من المشاركين لشرح وافٍ عن فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المختصة برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها.