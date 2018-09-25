"الهلال" يُغيث أهالي حضرموت بالسلال الغذائية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية على الأسر المعوزة في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وفي هذا الإطار قدمت الهيئة كميات كبيرة من السلال الغذائية على الأسر المستهدفة بمديرية الريدة وقصيعر بالمحافظة.

ووزعت فرق تابعة للهيئة 1000 سلة غذائية مستهدفة 5000 فرد بمنطقة قصيعر بحضرموت.

تأتي هذه المساعدات تزامناً مع "عام زايد"، حيث استفادت منها أكثر من 11 ألف أسرة في مختلف مناطق حضرموت منذ انطلاق عام زايد 2018 .

وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات الغذائية التي من شأنها التخفيف من معاناتهم.

وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر بحضرموت، أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية هدفها تلبية احتياجات الأهالي وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في المجالات الخدمية والإنسانية.