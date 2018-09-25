القبيسي تبحث مع الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي غابرييلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، للدور المهم الذي يضطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة.

وتناول اللقاء الذي حضره سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة، ومخرجات الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي استضافه ونظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي.

من جهة أخرى التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، فومزيلي ملامبو نفكوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث جرى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مجال المرأة.

واستعرض اللقاء تجربة الدولة وريادتها في تمكين المرأة والشباب وتبني نهج التسامح والتعايش والجهود والنجاح الذي حققته الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.