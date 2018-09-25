نهيان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات الدورة الـ 16 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي انطلق اليوم الثلاثاء في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض، ومنها جناح "إنترناشيونال غولدن غروب" الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال سموه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية، مشيداً بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الأجنحة.

ويُعد المعرض الدولي للصيد والفروسية الأبرز والأشهر في منطقة الشرق الأوسط المتخصص في الصيد والفروسية والرياضات البحرية ورحلات السفاري والفنون والتحف، حيث يتيح للزوار منذ انطلاقته الأولى عام 2002 فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية.