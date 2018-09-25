قرقاش يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والوفد المرافق له، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي انعقد الإثنين بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة جمهورية السودان الشقيقة، رئيس المجلس الوزراي للدورة الـ 150، تم بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا، وبما يدعم المصالح العربية، والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة القضية الفلسطينية.