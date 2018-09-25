عبد الله بن زايد يلتقي عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك، مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، المشاركين في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد شملت لقاءات سموه، لقاء مع كل من ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وديفيد ساترفيلد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، وبراين هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، والسناتور الأميركي جيف ميركلي، وسام بروانباك، سفير شؤون الحريات الدينية الدولية.

وقد تناولت مجمل هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطوير وتنسيق المواقف في مختلف المجالات، وخاصة المتصلة منها بالأمن الإقليمي في إطار المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين.