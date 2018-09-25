عبد الله بن زايد يلتقي مسؤولين أمميين في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك، مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وقد جرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة بشكل عام، والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، والمساعي التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة للتخفيف من الأزمات الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكد سموه على موقف دولة الإمارات الداعم للجهود السياسية والإنسانية، التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

على صعيد آخر، التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع جان كوبيس، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في العراق، حيث استعرض الجانبان الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم إعادة الاستقرار في عموم العراق، في إطار الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية.