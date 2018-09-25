ثاني الزيودي: تجربة الإمارات نحو "غذاء مستدام" ناجعة

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن استراتيجية الإمارات بشأن تنوع حقيقي في سلة الغذاء تركز على تحقيق تنوع في المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنها تشكل أساساً لضمان وجود نظام غذائي مستدام متكامل، وهذا التنوع يشمل ما يتم زراعته محلياً، أو في الاستثمارات الزراعية في الخارج، وتنويع آليات وأساليب الزراعة، بالإضافة إلى تنويع ما يتم استيراده من محاصيل ومصادر استيرادها، وإعادة النظر في منظومة التغذية في المجتمع المحلي، وتوعية المستهلكين بأهمية تنويع سلة طعامهم، للحصول على القيمة الغذائية الحقيقية.

واعتبر أن مشاركة الدولة في مسابقة طهي طعام المستقبل، التي أقيمت في نيويورك، بالتزامن مع يوم العمل الدولي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي شهدت إعادة اكتشاف محاصيل غير معروفة، وأسهمت الإمارات فيها بعرض تراثها الغني من التمور وإمكاناتها المستقبلية، تندرج ضمن الجهود الدولية لدولة الإمارات في هذا المجال، وغير ذلك من المشاركات التي نحرص خلالها على تقديمها واستعراضها عالمياً، لطرح نموذج عملي عن التعامل الصحيح مع تحدي تناقص الغذاء عالمياً.