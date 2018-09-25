"الهلال" يفتتح ثانوية تعز الكبرى باليمن بعد ترميمها

الشارقة 24 – وام:

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، مع بدء العام الدراسي في اليمن، ثانوية تعز الكبرى، التي تخدم 9 آلاف طالب على فترتين صباحية ومسائية، وتعد أكبر مجمع تربوي في محافظة تعز، بعد إتمام عملية الترميم واكتمال تجهيزها بالأثاث المدرسي والمستلزمات كافة.

وأكد إيهاب الدهبلي مندوب الهيئة في تعز، بعد افتتاح المدرسة بحضور مدير التربية بالمحافظة، والمعلمين والطلاب، وعدد من المسؤولين، أن إعادة ترميم ثانوية تعز، يأتي في إطار اهتمام "الهلال الأحمر الإماراتي"، بالجانب التعليمي وإيجاد جيل متعلم مشيراً إلى أن ثانوية تعز الكبرى، تحتل صدارة المدارس بالمحافظة وهي المدرسة التي رسمت بصمات عبر تاريخها التربوي المعروف.