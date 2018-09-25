محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء لجنة "التظلُّمات العسكرية" بدبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2018، بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزيّة العسكريّة بدبي، واعتماد نظام عملها، كما أصدر سموه القرار رقم 20 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة برئاسة محمـد سعـد عبد الله الشريــف، وعضوية كل من: أحمد سعيد بن مسحار المهيري نائباً للرئيس، والأعضاء: أحمد محمـد يوسف الشحي وثلاثة أعضاء بواقع ممثل واحد عن كل من: القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وتسري أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2018، على جميع المُنتسبين المحليين العاملين في الدائرة، التي عرّفها المرسوم أنها أي جهة عسكريّة أو مدنيّة نظاميّة تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين، العاملين في إمارة دبي رقم 6 لسنة 2012، وتعديلاته ويتم نظر التظلُّمات المُقدّمة من المُنتسِبين العاملين في جهاز أمن الدولة بدبي، من قبل لجنة خاصّة يتم تشكيلها بموجب قرار يصدُر في هذا الشأن، عن صاحب السمو حاكم دبي.

وتُطبِّق اللجنة الخاصّة على التظلُّمات المنظورة أمامها، أحكام هذا المرسوم، على أن تُحدِّد اللجنة الجهة المُختصّة بتقديم الدّعم الإداري لها.