حميد النعيمي يشيد بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

الشارقة 24 – وام:

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في اليوم الأول من المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي.

رافق سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث كان في استقبال سموهم، سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات، وعدد كبير من المسئولين في المركز.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دعم مسيرة صون التراث المحلي، وتعاون المركز الدائم لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والفعاليات والبطولات التراثية التي تميز دولة الإمارات العربية وتلقي الضوء على حضارتها وموروثها الشعبي.

واطلع سموه على نظام الرماية بالسكتون، عبر جهاز المحاكاة الذي صمم لمسابقات الرماية التي سيقيمها المركز يومياً للعامة وللإعلاميين.