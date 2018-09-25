محمد بن راشد: البرلمانات همزة وصل بين الشعب والحكومة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بقصر سموه في زعبيل، ظهر الثلاثاء، رادك فوندراشك رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بالضيف، وتمنى له زيارة ناجحة تمهد لبناء جسور جديدة لعلاقات أوسع بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك الصديقة، تشمل مجالات جديدة الاقتصادية والثقافية والسياحية، وذلك بما يعود على شعبي البلدين الصديقين بالخير والمنفعة المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تجاذبه أطراف الحديث مع رئيس مجلس النواب التشيكي، أهمية دور البرلمانات في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتقارب بين الشعوب، كونها تمثل شعوبها وتشكل همزة وصل وتواصل بين الشعب والحكومة.

وإلى ذلك، أشاد فوندراشك بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الصعد، معرباً عن سعادته بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى والتي وصفها بزيارة تاريخية بالنسبة لبرلمان بلاده.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية وسعادة إلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.