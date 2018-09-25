حمد الشرقي يتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه لباحث إماراتي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه، الدكتور عبد الله سيف بن عيسى الذباحي، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الشارقة.

وتسلم صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراه للباحث الذباحي، وهنأه على هذا الإنجاز الطيب.

وأكد سموه أهمية التأهيل الأكاديمي والعلمي لأبناء الوطن في مسيرة التطور والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وأعرب الدكتور عبد الله سيف الذباحي عن تقديره وسعادته بلقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، شاكراً لسموه حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الحكيمة.