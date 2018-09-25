شرطة أبوظبي تصقل مهارات منتسبيها في حماية التراث الثقافي

الشارقة 24 – وام:

نفذت شرطة أبوظبي، دورة تدريبية متخصصة حول حماية التراث الثقافي، بمشاركة 33 منتسباً بقطاع الأمن الجنائي، وبإشراف مدربين من إدارة حماية التراث الثقافي في الدرك العسكري الإيطالي "الكارابنييري".

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة، في قطاع الأمن الجنائي، العقيد عمران أحمد المزروعي، أهمية تلك الدورات في صقل مهارات العاملين، للتعامل مع حالات حماية الموروث الثقافي.

وأوضح أنها تساعد على فهم وتقييم المخاطر، وتحديد أولويات الاستجابة، مشيراً إلى أهمية تطوير وتأهيل الكادر البشري، وإكسابهم المعارف والخبرات، لتطبيق حزمة من الإجراءات المقننة، التي ترسّخ مفاهيم الشرطة العصرية، وتساعد على استدامة التراث الثقافي، والنهوض بالسياحة المحلية، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.