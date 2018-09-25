الشعبة البرلمانية الإماراتية تستعرض تجربة الدولة بمجال التوطين

الشارقة 24 – وام:

استعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية تجربة الدولة في التوطين، خلال مشاركتها في ندوة "توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي"، التي عقدت في الكويت، أمس الإثنين.

مثل الشعبة في الندوة التي نظمها مجلس الأمة الكويتي سعادة كل من سالم عبيد الشامسي وحمد أحمد الرحومي عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وذكر سعادة سالم عبيد الشامسي، أن المشاركين في الندوة أثنوا على تجربة دولة الإمارات في إدارة ملف التوطين، خاصةً التوطين في القطاع الخاص، من خلال تعاقد الجهات المعنية مع الشركات المختلفة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية على تحقيق نسبة من التوطين في الوظائف التي توفرها.

من جانبه، استعرض سعادة حمد أحمد الرحومي خلال مشاركته في الندوة جهود الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي في ملف التوطين، موضحاً أن الدولة عملت على رسم سياسات جديدة بغرض توظيف المواطنين بالقطاعين العام والخاص، من خلال جعل التوطين مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة، وتطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة ووضع رؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل، وتحفيز وتشجيع المؤسسات على التوطين، وتشجيع المواطنين في الدخول للعمل بالعديد من القطاعات.

وعرض سعادته المبادرات التي أطلقتها الجهات المعنية بملف التوطين في الدولة على رأسها مبادرة العمل عن بعد والتي تهدف إلى توظيف المواطنين بالقرب من منازلهم، مما يسهم في دخولهم بالقطاع الخاص ومبادرات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه المهني وإقامة معارض التوظيف، كما استعرض جهود المجلس الوطني الاتحادي في دعم ملف التوطين.