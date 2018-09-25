محافظ الحديدة يفتتح مستشفى الدريهمي بعد رفده بالأجهزة الحديثة

الشارقة 24 – وام:





دشن الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة، مستشفى الدريهمي بالساحل الغربي لليمن، بعد تأهيله بالكامل بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ورفده بالأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الحديثة اللازمة، استمراراً لجهود دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية والتنموية والخدمية في اليمن، للتخفيف من معاناة الأسر في المحافظات والمديريات المحررة كافة.

ويأتي افتتاح مستشفى الدريهمي الذي يوفر الخدمات العلاجية لآلاف الأسر اليمنية، في إطار المشاريع التنموية والخدمية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، ودعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته في المناطق المحررة حديثاً بما يسهم في توفير وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للأسر اليمنية الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، التي تستهدف قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتدميرها بشكل عشوائي وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.

حضر الافتتاح سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، ونائبه حمد بن ضحي وسيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وأكد الدكتور الحسن علي طاهر أن افتتاح مستشفى الدريهمي بمحافظة الحديدة بعد تأهيله ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، يعد امتداد للأعمال الخيرية الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات في مناطق الساحل الغربي لليمن كافة، لتواكب عمليات التحرير تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، إضافة إلى تأهيل القطاعات الحيوية التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين اليمنيين والتيسير عليهم جراء الظروف الإنسانية العصيبة التي يمرون بها.

وأكد محافظ الحديدة أن الدعم الإماراتي السخي لكافة القطاعات الحيوية وجهودها المستمرة من خلال هيئة الهلال الأحمر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين خاصة "العلاجية" يسهم في التخفيف من آثار مخلفات ميليشيات الحوثي إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية ويدعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها.

من جانبه، ذكر سعيد الكعبي أن دولة الإمارات تولي دعم القطاع الصحي في اليمن أهمية قصوى، ويأتي ضمن أولويات المشروعات التنموية والخدمية في المناطق المحررة حديثاً، وذلك لتوفير خدمات علاجية مناسبة خاصة للأطفال والنساء وكبار السن.