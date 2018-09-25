"الهلال" يواصل إغاثة أهالي الحديدة بالغذاء والدواء

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في محافظة الحديدة، في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المحافظة ومديرياتها.

وفي هذا الإطار، استفاد أكثر من 27 ألف مواطن يمني بالحديدة من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تم توزيع 3900 سلة غذائية على الأسر في مديريتي التحيتا والدريهمي والقرى التابعة، فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية بالمديريتين وتقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.

كما تم تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الميداني الإماراتي لاستكمال تلقي العلاج.

وتواكب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عمليات تحرير المديريات والمدن في الساحل الغربي بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية للأسر اليمنية، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم.

وعبر المستفيدون من هذه المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه، مما ساهم في تخفيف عبء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.