"الداخلية" توقع اتفاقية تعاون مع "الاتحادية للجمارك"

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للجمارك بشأن التدريب وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتأسيس علاقة شراكة وتعاون دائم ومتطور تعود بالمنفعة المتبادلة، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة.

وقع المذكرة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وعن الهيئة الاتحادية للجمارك، وسعادة محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وذلك في مقر الوزارة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة حرصاً من الجانبين على توطيد أواصر الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقة، بهدف تكامل الجهود وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية والأكاديمية والمهنية، من أجل تعزيز القدرات للكوادر البشرية العاملة بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجهات الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها نحو تفعيل علاقات الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والتنسيق بين الجانبين وتبادل الخبرات والمواد التدريبية والمنهجيات والدراسات في مجال التدريب والمجال الأكاديمي والتعليم المهني، وتنظيم البرامج والأنشطة التدريبية وفقاً لاحتياجات الجانبين.

وأكد الفريق سيف الشعفار أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من إيماننا بأن العمل اليوم أصبح عملاً مؤسسياً قائماً على منهجية سليمة، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية، باعتباره مبدأ مهماً من المبادئ الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.