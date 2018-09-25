قرقاش يلتقي وزيري خارجية سلوفينيا وأفغانستان

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين الدوليين على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، حيث اجتمع مع الدكتور ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية سلوفينيا، وجرى بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه، مع صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتبادل المواقف المشتركة ووجهات النظر، حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة.