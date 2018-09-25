سفير الدولة في الأردن يشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة مطر سيف سليمان الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء السفارة، في الحفل الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان بمناسبة اليوم الوطني الـ 88.

وأعرب سعادة مطر سيف سليمان الشامسي، عن سعادته الغامرة وتشرفه بالمشاركة في احتفالات سفارة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني بعمّان، والحفاوة والحضور المميز للأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، معبراً عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في ترسيخ عرى التضامن العربي وصون الحقوق العربية المشروعة، وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.