محمد بن زايد يستقبل عدداً من شعراء الإمارات

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، عدداً من الشعراء المشاركين في "ملتقى الإمارات للشعر"، يرافقهم معالي فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج التراثية والثقافية في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس قصر البحر، أهمية تعزيز مكانة الشعر والأدب باعتبارهما موروثاً عربياً أصيلاً، بجانب صقل مواهب الشباب العربي، لرفد المشهدين الثقافي والأدبي بالإبداعات الشعرية.

واعتبر سموه أن للشعر دوراً مهماً في ترسيخ القيم العربية والإنسانية الأصيلة، التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، إضافة إلى دوره في إبراز الهوية الوطنية، ونقل ونشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع.