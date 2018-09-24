محمد بن زايد يستقبل عدداً من المشاركين بمبادرات جمعية "البيت متوحد"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، عدداً من الشباب الإماراتيين المشاركين في مبادرتي "علماء المستقبل" و"نجوم المستقبل الطبي"، اللتين تنظمهما جمعية "البيت متوحد"، يرافقهم سعادة سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، والعاملون في الجمعية، وعدد من الشركاء والرعاة الداعمين لأنشطتها.

وتعرف سموه، خلال اللقاء، من الشباب على ما حققوه من إنجازات علمية ومجتمعية على مستوى الدولة، أهلتهم للمشاركة في عدد من البعثات الخارجية، التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع أرقى المؤسسات على مستوى العالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء أبنائه الشباب، وما يحققونه من نتائج دراسية متفوقة ومشاركة فاعلة في مبادرات علمية واجتماعية مهمة ومتميزة.

وأشاد سموه بجهود جمعية البيت متوحد، والجهات الرسمية والخاصة كافة المساهمة في دعم هذه المبادرات، والفعاليات الخاصة بالجمعية، مثمناً دعم الشركاء والرعاة لأنشطة الجمعية.