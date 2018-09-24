نهيان بن مبارك يستقبل رئيس مجلس النواب التشيكي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بقصره الإثنين، بحضور معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، راديك فوندراشيك رئيس مجلس النواب التشيكي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة، بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وآفاق التعاون في المجال البرلماني، بشكل خاص، والمجالات كافة بشكل عام.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال اللقاء، على أهمية تبادل الخبرات في المجال البرلماني بشكل خاص، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية التشيك ودولة الإمارات في مختلف المجالات.