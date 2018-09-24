محمد بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع ولي عهد البحرين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه خلال اللقاء، الذي جرى في قصر البحر، بالأمير سلمان بن حمد، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة الإمارات ومملكة البحرين على الأصعدة كافة .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع المملكة، بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

وبحث الجانبان، العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي ترتكز على دعائم قوية من التفاهم والتعاون والعمل المشترك، واستعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى المستجدات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها وتبادلا وجهات النظر بشأنها.