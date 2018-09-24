محمد بن زايد يقلد عدداً من الضباط وسام الإمارات العسكري

الشارقة 24 – وام:

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في "مجلس قصر البحر"، عدداً من قادة وضباط ومنتسبي القوات المسلحة، ووزارة الداخلية والشرطة "وسام الإمارات العسكري".. وذلك تكريماً وتقديراً لمواقفهم البطولية أثناء أداء مهامهم.

وأعرب سموه، خلال اللقاء، عن فخره بحماة الوطن وأبطاله، الذين يجسدون قيم الوفاء والإخلاص والشجاعة، من خلال مواقفهم البطولية في مختلف ميادين العز والفخر، داعياً الله تعالى أن يوفقهم في خدمة وطنهم وينصرهم ويسدد خطاهم.

وأشاد سموه بما أبداه الأبطال من مهارات قيادية، وقدرات عسكرية ميدانية، وإنجازهم الخطط والاستراتيجيات المحددة لمهامهم العسكرية.

وخاطبهم سموه: "أنتم حصن الوطن وسياجه المتين، بما تقدمون من تضحيات وبطولات في مختلف المهام الموكلة إليكم، سواء داخل الدولة أو خارجها، وهي محل تقدير وإجلال ومصدر فخر اعتزاز لكل إماراتي".

حضر مراسم تقليد الأوسمة، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وكبار قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية، إضافة إلى عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.