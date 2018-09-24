سفير الدولة يضع حجر أساس ملعب الإمارات في بلدة لبنانية

الشارقة 24 – وام:

وضع سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، حجر أساس ملعب الإمارات، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في بلدة راسنحاش بقضاء البترون في بيروت، وذلك في إطار عام زايد 2018.

حضر حفل، التدشين ناصر عدرا ممثلاً لرئيس الحكومة اللبنانية، والمحامي نجم خطار ممثلاً لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني، والنائب فادي سعد ممثلاً لحزب القوات اللبنانية، ومعين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، واللواء الركن سعد الله الحمد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والهرمل، وبشير خضر محافظ بعلبك إلى جانب كبار الشخصيات.

وأكد السفير الشامسي، أن الإمارات دولة محبة للبنان ولم تزرع إلا الخير، وذلك يترجم من خلال المشاريع الخيرية والإنمائية والإنسانية التي تمولها وترعاها.

وحضر سعادة السفير الشامسي، مأدبة الغداء التي أقامها على شرفه رئيس مؤسسة كميل مراد الإنسانية كميل مراد في دارته في بلدة راسنحاش.