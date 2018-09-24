الإمارات تستضيف "ملتقى تحالف الأديان" 19 نوفمبر

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف دولة الإمارات ملتقى "تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات.. كرامة الطفل على الإنترنت"، في أبوظبي يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، بدعم من الأزهر الشريف، وبالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الدينية العالمية مثل الجامعة البابوية الجريجورية، ومبادرة نحن نحمي، ومبادرة إنهاء العنف ضد الأطفال–يونيسيف، والأديان من أجل السلام، ومنظمة إريجاتو العالمية، ومؤسسة شانتي أشرم، وغيرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد يوم الإثنين، بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، للإعلان عن فعاليات الملتقى، بحضور سعادة العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية وعدد من ممثلي الأديان والمسؤولين.

ويهدف الملتقى إلى مواجهة ومناقشة التحديات الاجتماعية الخطيرة وتعزيز جهود قادة الأديان والعمل على الخروج بأفكار موحدة، لتعزيز حماية المجتمعات خاصة النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.

وأكد سعادة العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية في كلمته خلال المؤتمر، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي، يأتي انطلاقاً من الإيمان بأن الجهود الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للقارات في السنوات السابقة، على المستويين السياسي أو الحكومي أو شركات القطاع الخاص الرائدة أو مؤسسات النفع العام، سواء كانت هذه الجهود منفردة أو مجتمعة، باتت تتطلب جهداً مماثلاً يقابلها من قبل القيادات المجتمعية المؤثرة والمتمثلة في القيادات الدينية والروحية.