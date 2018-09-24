حمدان بن زايد يؤكد التزام "بيئة أبوظبي" بالحفاظ على التراث

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، التزام الهيئة بالحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في الإمارة، للأجيال القادمة، استلهاماً من الإرث الكبير الذي تركه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعلن سموه، أن المغفور له الشيخ زايد أدرك بفطرته أهمية المحافظة على البيئة وحماية تنوعها البيولوجي وإرثها الثقافي، من خلال التوجيه، بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات لإعادة توطين الأنواع وأثبتت الإنجازات المهمة، التي تحققت على مدار السنوات الطويلة في مجال المحافظة على هذه الأنواع التي انقرضت أو كانت على حافة الانقراض بعد نظره، رحمه الله، ورؤيته المتفردة التي حظيت بالإشادة والتقدير على مستوى العالم.

جاء ذلك في تصريح لسموه، بمناسبة مشاركة هيئة بيئة أبوظبي، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2018، الذي ستقام فعالياته في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تركز من خلاله الهيئة على أبرز الإنجازات التي حققتها، مسترشدة بالمبادرات الطموحة التي أطلقها القيادة الرشيدة وساهمت في تعزيز جهود حكومة أبوظبي ودولة الامارات في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، وبتوجيهات سموهما الرشيدة، وسعي سموهما الحثيث للاستفادة من الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد، ومواصلة مسيرته الظافرة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.