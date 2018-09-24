سيف بن زايد يشهد مؤتمر بناء القدرات ومهن المستقبل

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جانباً، من جلسات مؤتمر بناء القدرات ومهن المستقبل، الذي انطلق في فندق روز وود بأبوظبي، يوم الإثنين .

وشهد سموه عدداً من مناقشات المؤتمر، الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات برنامج استشراف المستقبل للوزارة، ويستهدف تطوير استراتيجيات وخطط تشكيل الحلول المستقبلية وضمان التطوير الدائم لمواجهة التحديات في مجال العمل الشرطي، ودعم مبادرات استباقية ترتكز على استشراف المستقبل.

كما حضر المؤتمر، سعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وسعادة اللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو الوزير، وسعادة اللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من قادة الشرطة والمدراء العامين بالوزارة، إلى جانب عدد كبير من طلبة الجامعات والمدارس والمختصين من القطاعين العام والخاص.

ورحب سعادة العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بالحضور والمشاركين من المختصين في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي بما يدعم تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات.