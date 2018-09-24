عمار النعيمي يتفقد مدرسة الزوراء للبنات

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، برعاية القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لمسيرة النهوض والرقي بجميع الميادين بالدولة واهتمامها ودعمها ومساندتها لمسيرة العلم والتعليم.

وتقدم سموه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على متابعتهم واهتمامهم وحرصهم على أن تسير العملية التعليمية وغيرها من القطاعات المختلفة بالطريق الصحيح، للارتقاء والتطور حتى نصل إلى ما وصل إليه الآخرون، من ازدهار في المجالات كافة وخاصة التعاليم.

كما أشاد سموه باهتمام ومساندة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدوره المساند والداعم لاستراتيجية التعليم في الدولة.

جاء ذلك، عقب الزيارة التفقدية التي قام بها سموه، يوم الإثنين، لمدرسة الزوراء 2 للبنات "الحلقة الثانية" في عجمان، والتي رافقه فيها سعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وأمينة جاسم راشد مجلاد مديرة المدرسة، وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من كبار المسؤولين.

وأثنى سموه على الأعمال المتميزة والمشاريع المهمة، التي تم تنفيذها من قبل طالبات المدرسة، ودعا الطالبات والهيئة التدريسية بالتعاون لتخريج جيل من بناتنا يتميزن بالعلم والأفكار النيرة من خلال إنجازاتهن العلمية.

وأكد سموه أن الأنشطة اللاصفية التي تقدم بالمدارس لا تقل أهمية على ما يقدم داخل فصول الدراسة، ما يساعد الطلاب والطالبات على تنمية مهاراتهم الإبداعية والذهنية وصقل مواهبهم، موضحاً سموه أن الأنشطة اللاصفية تساهم في تعزيز وتطوير الأساليب التعليمية الجديدة من خلال الابتكار والتفكير في مناهج تساعد على تنمية الذاكرة لدى جميع الطلاب وتمكينهم من التحصيل العلمي والوصول إلى مبتغاهم في التربية والتعلم.