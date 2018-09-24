المجلس الإماراتي للإنعاش يوقع مذكرة مع معهد التكنولوجيا

الشارقة 24 – وام:

وقع المجلس الإماراتي للإنعاش، ومركز الخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مذكرة تفاهم، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية المواطنة، خاصة المرأة، وتبادل الخبرات في المجالين التدريبي والعلمي في الإنعاش القلبي الرئوي، وذلك بمبادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وقع مذكرة التفاهم، بمقر كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، من جانب المعهد سعادة الدكتور أحمد عبد المنان العور المدير العام، ومن جانب المجلس سعادة الدكتور عادل الشامري رئيس المجلس الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن آل علي مدير مركز الخبرات، والدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، والدكتور علي النقبي مدير كلية بوليتكنك أبوظبي، والدكتور أحمد سمير رئيس قسم الإسعاف الطبي والطوارئ في كلية فاطمة للعلوم الصحية.

وتهدف المذكرة، إلى تطوير التعاون بين الطرفين، والاستفادة من خبراتهما لتطوير مهارات الكوادر الوطنية، من خلال دعم وتوفير التعليم والتدريب ومصادر التعلم الصحي بأعلى المعايير العالمية والحصول على اعتماد المجلس الأوروبي للإنعاش كمركز تدريبي وبحثي للكوادر الطبية، في مهارات الإسعاف الطبي الأساسي والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، إضافة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الطبية التخصصية في مجالات العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني، وتمكينها في خدمة المجتمع محليا والإنسانية عالمياً، من خلال المشاركة الفعالة في حملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم.

وأعلن سعادة الدكتور أحمد عبد المنان العور، أن المذكرة تنص على تبادل الخبرات والدعم بين المجلس الإماراتي للإنعاش وكلية فاطمة للعلوم الصحية.

من جهته، أكد الدكتور أحمد سمير أهمية مذكرة التفاهم في تنسيق الجهود والتعاون في عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل محلية وإقليمية ودولية حول الإنعاش والتعاون في المشاريع البحثية المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بهذا المجال.