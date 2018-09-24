لجنة بالوطني تناقش سياسة "الداخلية" في الدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، يوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة، خطة عملها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من سالم علي الشحي مقرر اللجنة، ومطـر حمـد الشامسي، ومطـر سهيـل الظاهري، وخليفة سهيل المزروعي.

وتناقش اللجنة، الموضوع ضمن عدة محاور، هي تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وأوضح سعادة محمد بن كردوس العامري، أن اللجنة استعرضت وناقشت خطة عملها حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، حيث تشمل الخطة الاطلاع على الدراسات المعنية بالموضوع، ودعوة ممثلي الهيئات والجهات المعنية للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، والقيام بزيارات ميدانية لبعض إدارات الدفاع المدني في إمارات الدولة، وأكاديميات الدفاع المدني.