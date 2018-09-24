"التوطين" و"الغرير للتعليم" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون، لدعم انتقال الشباب المواطنين، من مرحلة التعليم إلى التوظيف، وذلك من خلال استخدام نهج جديد معزز بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.

حضر توقيع المذكرة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم.

وبموجب المذكرة، التي وقعها مؤخراً في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين، كل من فاطمة علي الحوطي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة، وميساء جلبوط المدير التنفيذي لمؤسسة الغرير، من المقرر أن ينفذ الجانبان عدداً من البرامج وورش العمل والمنتديات والدورات التدريبية، وإجراء البحوث المشتركة لدعم مسارات الشباب المواطنين، وصولاً إلى حصولهم على الوظائف المناسبة.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، بالدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، على صعيد توفير الفرص التعليمية للشباب الإماراتي، وتأهيلهم أكاديمياً، بما يعزز من فرص التحاقهم في الوظائف المتوفرة في سوق العمل الأمر الذي يعد نموذجاً وطنياً نعتز به .

من جانبه، أعلن معالي عبد العزيز الغرير، أن أهمية المذكرة تكمن في مساعدة الشباب الإماراتي ودعم مسيرتهم من التعليم إلى التوظيف، من خلال الشراكة، مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بتطوير مهاراتهم ومساعدتهم على اختيار تخصصات جامعية ومهن تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.