مركز الإمارات للدراسات ينظم محاضرة "زايد والقوات المسلحة"

الشارقة 24 - وام:

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محاضرة بعنوان "زايد والقوات المسلحة"، يلقيها المقدم الركن يوسف جمعة الحداد رئيس شعبة الإعلام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مقر المركز بأبوظبي.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار تفاعل المركز، مع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2018 "عام زايد"، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وهب حياته لخدمة الوطن ورفعته.

وتسلط المحاضرة الضوء، على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في تأسيس القوات المسلحة الإماراتية وتطورها، حتى أصبحت من أفضل جيوش المنطقة تسليحاً وتدريباً.

يذكر أن المقدم الركن يوسف جمعة الحداد يشغل منصب رئيس شعبة الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري ودرجة الماجستير في القانون الجنائي، واجتاز عدداً من الدورات العسكرية العلمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، وهو رئيس تحرير مجلة "درع الوطن".