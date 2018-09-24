ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط واستراتيجية وزارة الثقافة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة، لتحقيق التميز والريادة والتنمية المستدامة، وبناء مجتمع أساسه العلم والمعرفة.

وبحث سموه، سبل تعزيز التعاون بين الفجيرة ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بما يعزز دور الثقافة وتعميق المعرفة في المجتمع الإماراتي، وتأكيد ريادته في المجالات كافة.

حضر اللقاء، سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.