دبي تستضيف معرض مدن المستقبل إبريل المقبل

الشارقة 24 – وام:

تستضيف دبي، الدورة الثالثة من معرض مدن المستقبل، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 11 إبريل المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً.

ويعد المعرض، الذي يعقد تحت شعار "تأصيل العولمة عبر التحول الرقمي"، ويركز على ثلاث ركائز هي الاستدامة والابتكار والسعادة، منصة هامة للمؤسسات المحلية والدولية من مختلف الصناعات، لعرض أحدث التقنيات التي تعيد تعريف الطريقة التي نعيش بها.

يشارك في المعرض، عارضون من 19 دولة، بينهم مستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب مشاريع ومفكرون ومتخصصون، لعرض إبداعاتهم وأطروحاتهم وأفكارهم المتعلقة بجميع قطاعات العيش والعمل والترفيه في مدن المستقبل.

وتتخلل فعاليات المعرض، العديد من الندوات والعروض التقنية المتخصصة، وهو ما تعول عليه الجهة المنظمة في اجتذاب المزيد من المشاركين والزوار، ويعكس من جانب آخر، نمو ودور المعرض في دعم التوجه القائم على تشييد مدن مستقبلية تتمتع بأحدث تكنولوجيا المرافق والمباني وحلول توليد الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.

وأوضح داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مدن المستقبل، أن الهدف من تنظيم المعرض، هو إتاحة فرصة التجمع والالتقاء للمستثمرين وصناع تقنيات المدن الذكية والمتخصصين في بناء مدن المستقبل، التي تتمتع بأحدث تكنولوجيا المرافق والمباني وحلول توليد الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة والاستفادة من التوجهات المستقبلية التي تتبناها دولة الإمارات.